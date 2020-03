Le Tchad prend de nouvelles mesures suite à un premier cas confirmé de coronavirus

Malgré les nouvelles mesures prises par le gouvernement tchadien, Ndjamena, la capitale, est loin d'être à l'arrêt (image d'illustration) Xaume Olleros/Bloomberg via Getty

Texte par : RFI Suivre

Si le Tchad a déjà fermé son aéroport pendant 14 jours et met en place des contrôles de température aux postes frontaliers, le pays a décidé de mettre en place de nouvelles mesures depuis la confirmation d'un cas de coronavirus sur le territoire. Ces nouvelles mesures sont adoptées jusqu'à nouvel ordre et sont plus ou moins appliquées dans la capitale.