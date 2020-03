Coronavirus: les médecins zimbabwéens appellent les autorités à prendre des mesures

Beitbridge, le principal poste frontière entre le Zimbabwe et l'Afrique du Sud. WIKUS DE WET / AFP

Texte par : RFI Suivre

Les autorités du Zimbabwe insistent qu’il n’y a toujours de cas de coronavirus dans le pays. Et pourtant toute la région australe commence à être touchée avec plus de 200 cas en Afrique du Sud et trois en Namibie. Mais les frontières sont poreuses, s’inquiètent plusieurs organisations de médecins zimbabwéens.