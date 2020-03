Législatives partielles au Cameroun: jour de vote dans les régions anglophones

Une électrice examine les listes électorales pour y trouver son nom, lors des élections législatives et municipales, au Cameroun, le 9 février 2020. (image d'illustration) AFP

Une partie des électeurs des régions anglophones du Cameroun sont de nouveaux appelés aux urnes ce dimanche 22 mars, pour des législatives partielles. 11 circonscriptions sont concernées, celles où le Conseil constitutionnel a décidé d’invalider le scrutin du 9 février : 10 dans le Nord-Ouest et 1 dans le Sud-Ouest. Des zones toujours en proie au conflit qui oppose depuis plus de 3 ans, armée camerounaise et séparatistes, qui appellent cette fois encore la population à observer une ville morte ce dimanche et à boycotter le scrutin sous peine de représailles.