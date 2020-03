Reportage

Centrafrique: hôtels et commerces prennent des mesures pour lutter contre le coronavirus

A Bangui, acteurs publics mais aussi privés ont mis en place de nouvelles mesures d'hygiène. (image d'illustration) REUTERS/Siegfried Modola

Texte par : RFI Suivre

Trois cas de coronavirus ont été confirmés jusqu’à présent en Centrafrique. Le ministre de l'Intérieur a annoncé via un communiqué la fermeture des bars et débits de boisson. Le ministère de la Santé a mis en place le 13 mars des mesures pour renforcer la prévention et l'hygiène dans les espaces publics. Si les structures publiques s’y sont mises, les structures privées aussi.