Coronavirus: la fondation du milliardaire chinois Jack Ma livre du matériel à l'Éthiopie

La fondation du milliardaire chinois Jack Ma a livré 5,4 millions de masques, un peu plus d'1 million de kits de test. Mais aussi des dizaines de milliers de tenues de protection à l'Ethiopie, ce dimanche 22 mars. REUTERS/Tiksa Negeri

Alors que la Chine n'enregistre quasiment plus que des cas importés de l'étranger, Pékin se place en tête de la lutte contre la propagation de la pandémie. Et l'Afrique fait partie des priorités. L'Union africaine avait annoncé jeudi 19 mars l'arrivée prochaine de 10 000 kits de test donnés par le gouvernement chinois. Et le géant du numérique Alibaba a promis de livrer à chaque pays du continent 20 000 kits et du matériel de prévention.