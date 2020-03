Covid-19: les chercheurs questionnent la pertinence des mesures sur le continent africain

Des personnels de santé kényans en combinaisons intégrales quittent les lieux où a été détecté le premier cas confirmé de coronavirus dans le pays à Rongai, le 14 mars 2020. REUTERS/Baz Ratner

Alors que l’épidémie gagne du terrain sur le continent, avec la multiplication de cas endogènes, se pose de plus en plus la pertinence des mesures annoncées par les gouvernements, avec des mises en quarantaines plus ou moins respectées, la suspension des vols des pays réputés comme infectés, mais pas de fermeture des frontières. Et cela inquiète les acteurs de terrain comme les chercheurs.