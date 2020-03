Niger: le gouvernement prend en charge les premiers cas de coronavirus

L'hôpital national de Niamey. Hama Boureima/AFP

Texte par : RFI Suivre

Le continent africain est de plus en plus touché par la propagation du coronavirus. Selon les derniers chiffres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), on y compte un peu plus de 1 100 cas, un chiffre qui continue d'augmenter chaque jour. Trois pays ont annoncé, samedi 21 mars, des cas pour la première fois sur leurs sols, à savoir l'Erythrée, l'Ouganda et l'Angola. Le Niger est lui aussi touché depuis cette semaine.