Quels moyens pour lutter contre le coronavirus au Rwanda?

Un membre du Centre biomédical rwandais scanne des passagers dans une station de bus, le 22 mars 2020 à Kigali. Simon Wohlfahrt / AFP

À ce jour, 19 patients y ont été testés positifs au Covid-19 au Rwanda et depuis le samedi 21 mars au soir, le pays est confin : frontières et districts fermés, seuls les commerces vendant de la nourriture et des médicaments restent ouverts tandis que tous les trajets non-nécessaires sont interdits. Le but : stopper l’épidémie avant qu’elle ne pèse trop lourdement sur le système de santé du pays.