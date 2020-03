Coronavirus: la Tunisie prend des mesures de soutien à l'économie

L'avenue Bourguiba à Tunis est déserte, le 22 mars 2020. Le pays est entré en confinement général pour lutter contre la propagation du coronavirus. REUTERS / Zoubeir Souissi

Texte par : RFI Suivre

Après l’instauration d’un couvre-feu nocturne et d’un confinement général, la Tunisie a désormais interdit les rassemblements de plus de trois personnes dans l’espace public. Le dernier bilan fait état de trois morts et de 75 cas confirmés. Pour assurer la continuité des services de première nécessité,1,5 million de personnes sur 12 millions de Tunisiens, sont autorisées à travailler. Et le chef du gouvernement a annoncé des mesures fortes pour soutenir l’économie.