Législatives au Cameroun: un retour aux urnes sous tension dans les zones anglophones

Les Camerounais de onze circonscriptions en zones anglophones ont du retourner aux urnes (image d'illustration) AFP

Texte par : RFI Suivre

Environ 400 000 électeurs des régions anglophones du Cameroun étaient appelés aux urnes dimanche 22 mars pour des législatives partielles. 13 sièges de députés en jeu sur 180, dans 11 circonscriptions, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest anglophone, en proie à un conflit depuis plus de 3 ans et où les résultats du scrutin du 9 février ont été annulées par le Conseil constitutionnel. Un scrutin dans un contexte sécuritaire toujours tendu.