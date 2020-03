Coronavirus: au Mali, les autorités déplorent la perméabilité des frontières

Michel Sidibé, le ministre de la Santé regrette la perméabilité des frontières avec son pays. Thomas SAMSON / AFP

Texte par : RFI Suivre

Au Mali, aucun cas confirmé de Covid-19 n'a été détecté, alors que plus de 120 cas suspects ont été testés. Parmi les mesures prises pour éviter la propagation de la pandémie, les fermetures des écoles, bars, et l'interdiction de regroupement de 50 personnes. Mais également la fermeture et le contrôle des frontières. Pour les autorités, certains points de passage restent néanmoins des passoires.