Mali: le chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé et sa délégation portés disparus

Le chef de l'opposition malienne était en campagne électorale, non loin de son fief de Niafunké, lorsqu’il a disparu, le 25 mars 2020. MICHELE CATTANI / AFP

Texte par : RFI Suivre

Le chef de l'opposition parlementaire Soumaïla Cissé a disparu depuis le 25 mars dans l'après-midi dans la région de Tombouctou. Candidat dans la localité de Niafunké, il se rendait à un meeting dans un village. Mais depuis, sa délégation et lui n'ont plus donné de nouvelles et tous sont injoignables. Son parti, l'Union pour la République et la démocratie (URD), a monté une cellule de crise à Bamako.