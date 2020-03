Togo: des journaux d'opposition suspendus après une plainte de l'ambassadeur de France

Vue de Lomé, capitale du Togo. Creative commons Flickr CC BY-NC 2.0 Joshua Turner/Climate Centr

Texte par : RFI Suivre

Au Togo, deux journaux d’opposition ont été suspendus le 23 mars par la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication suite à une plainte de l’ambassadeur de France. Le quotidien Liberté et le bihebdomadaire L’Alternative avaient respectivement publié des articles à charge contre l’ambassadeur et contre Franck Paris, le conseiller Afrique d’Emmanuel Macron.