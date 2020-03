Coronavirus: l'Afrique face à la pandémie le vendredi 27 mars

Un soldat demande à un vendeur de fermer sa boutique alors que les autorités tentent de faire respecter le confinement de 21 jours visant à limiter la propagation du Covid-19, dans le canton de Khayelitsha près de Cape Town, le 27 mars 2020. Reuters/Mike Hutchings

Texte par : RFI Suivre

L’Afrique comptait, vendredi 27 mars, 3 426 cas confirmés de coronavirus. Le Covid-19 a déjà coûté la vie à 94 personnes sur le continent, selon le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l’Union africaine. Les trois pays les plus touchés sont l’Afrique du Sud, le Burkina et le Ghana. Sur le continent, 24 pays ont fermé leurs frontières et dix suspendu leurs liaisons aériennes internationales.