Coronavirus: l'Afrique face à la pandémie le samedi 28 mars

L’Afrique comptait ce samedi 28 mars 3 924 cas confirmés de coronavirus rapportés dans 46 pays. Le Covid-19 a déjà coûté la vie à 117 personnes (116 en Egypte et 1 en Afrique du Sud), selon le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l’Union africaine.

De Madagascar au Kenya, exode et transhumance

A pied, en vélo, des centaines de Malgaches fuient la capitale Antananarivo depuis plusieurs jours pour se réfugier à la campagne. Sur la route nationale 7, un barrage a été mis en place et la température des Malgaches est contrôlée, indiquent les autorités sanitaires. Mêmes scènes de fuite au Kenya où le couvre-feu a été imposé la nuit. Les Kényans prennent d'assaut les minibus collectifs, pour s'éloigner des grandes villes.

En Afrique du Sud, coups de fouets et tirs de balles en caoutchouc

Ce samedi matin, devant un supermarché de Johannesburg, la police sud-africaine a dispersé une foule qui ne respectait pas les consignes de distance sociale. Le président Cyril Ramaphosa a décrété un confinement sans précédent de trois semaines dans son pays, le plus touché en Afrique par le Covid-19. Le gouvernement a interdit pendant cette période la vente d'alcool et de cigarettes. Promener son chien ou faire du jogging sont également prohibés. Les autorités ont également prévu un plan d'aide pour que les banques puissent emprunter et prêter plus facilement. Mais l'agence Moody's vient de dégrader la note qu'elle attribue à l’Afrique du Sud.

Mesures annoncées au Ghana

A son tour, le président ghanéen Nana Akufo-Ado a annoncé vendredi 27 mars à la télévision des mesures de confinement dans deux régions. La circulation sera restreinte dès lundi 30 mars dans la zone métropolitaine du Grand Accra ainsi que dans la zone métropolitaine du Grand Kumasi pendant deux semaines. Seules les sorties pour les achats de première nécessité sont autorisées.

Le Géant paralysé

A Lagos, la ville la plus peuplée d'Afrique, le temps est suspendu. Les marchés et les rues sont déserts, la trépidante mégapole s'est figée. Les autorités ont appelé les Nigérians à rester chez eux. Les écoles, les lieux publics et les commerces non alimentaires sont fermés. Les trains sont à l'arrêt, les aéroports internationaux aussi. Le défi à relever pour le géant d'Afrique : convaincre 200 millions de personnes de rester chez elles.

Des patients qui guérissent aussi

Au Sénégal, le ministère de la Santé fait état de 11 nouveaux cas de coronavirus. Sept patients sont en revanche guéris et sur le point de quitter les structures hospitalières où ils avaient été placés en quarantaine. Cent douze personnes contaminées sont encore sous traitement. Aucun décès n'est encore à déplorer à ce jour.

Prévenir pour mieux guérir

Au Cameroun, le ministère de la Santé publique annonce ce samedi le lancement d'une campagne de prévention et de dépistage du virus Covid-19 à Douala, la capitale économique du pays. Un communiqué du ministère explique que des agents de santé communautaire se rendront « dans les ménages » du 2 au 7 avril. Leur mission sera d'informer la population sur les mesures de prévention, « d'identifier les personnes à risque », dit le communiqué, et de soumettre celles-ci à un test pour savoir si elles sont ou non porteuses du virus.

Des nouvelles du président de la Commission de l'Union africaine

Moussa Faki Mahamat a annoncé samedi avoir été testé négatif au nouveau coronavirus. Il observe une quarantaine de deux semaines, après qu'un membre de son équipe a contracté le virus. « Restons mobilisés alors que la guerre en Afrique contre le Covid-19 ne fait que commencer », écrit sur son compte Twitter Moussa Faki Mahamat.

Entraide chinoise pour l'Algérie

Une équipe de médecins chinois est arrivée vendredi à Alger. En tout 21 personnes avec des respirateurs et du matériel de protection, masques et tests de dépistage. Les autorités algériennes saluent « cette preuve de fraternité ». Les deux pays entretiennent d'étroites relations commerciales. Les foyers principaux de la pandémie en Algérie sont la région de Blida, sous confinement total, et Alger, partiellement confinée et où un couvre-feu a été décrété.

Libération de prisonniers au Niger

Niamey déclare l'état d’urgence sanitaire et décrète le couvre-feu dans la capitale nigérienne face à l'avancée du Covid-19. Le président Mahamadou Issoufou a annoncé hier soir la libération de 1 500 détenus.

Plus de circulation routière en Mauritanie sauf...

Le ministre mauritanien de l’Intérieur a annoncé ce samedi matin l’interdiction de la circulation entre les régions du pays, sauf pour les équipes médicales, les véhicules poids-lourds de transport des marchandises et les équipes spéciales chargées des services de l’eau, de l’électricité et des télécommunications. La mesure entre en vigueur ce dimanche à partir de 12h TU. La Mauritanie a déjà fermé ses écoles, ses universités, ainsi que ses frontières terrestres, maritimes et son espace aérien aux vols commerciaux.

