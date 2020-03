Coronavirus: polémique en Afrique du Nord sur des rapatriements en provenance d'Istanbul

Vue du nouvel aéroport d'Istanbul. AFP/ISTANBUL GRAND AIRPORT PRESS CENTER/HO

Texte par : RFI

Plus d'un millier de ressortissants algériens et tunisiens sont bloqués depuis plusieurs jours à l’aéroport d’Istanbul, en Turquie. L’Algérie met des conditions au retour de ces ressortissants après avoir suspendu les vols vers la Turquie depuis le 19 mars en raison du coronavirus. Les autorités affirment qu’elles ont affrété, depuis, six avions pour rapatrier 1 811 Algériens bloqués à Istanbul.