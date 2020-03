Coronavirus: dans le Rwanda confiné, l'absence de revenus durement ressentie

Vendredi soir, Paul Kagamé s'est adressé aux Rwandais. Le pays comptait alors 54 cas confirmés de coronavirus (photo d'illustration: vendeur de rue, Kigali le 22 mars 2020). Simon Wohlfahrt / AFP

Texte par : RFI Suivre

Au Rwanda, on en est à sept jours de confinement. Le 21 mars au soir, tout juste une semaine après la confirmation du premier cas de coronavirus, le pays a fermé ses frontières, interdit tous les déplacements non nécessaires et les trajets entre les différents districts pour une durée initiale de deux semaines. Même le jogging dans les rues est interdit. Surtout, les autorités ont interdit la circulation en taxi-moto, et ordonné la fermeture de tous les commerces, excepté pour l’alimentation et les pharmacies.