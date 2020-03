Djibouti: le président Ismaël Omar Guelleh va-t-il se lancer dans un 5e mandat?

Ismaïl Omar Guelleh, le président de Djibouti (image d'illustration) Eric FEFERBERG / AFP

Grâce à une modification constitutionnelle en 2010, le chef de l’Etat a le droit de se présenter au scrutin prévu l’an prochain. Le président, âgé de 72 ans et à la tête du pays depuis 1999, le fera-t-il ? La question agite la société djiboutienne d’autant plus qu’Ismaël Omar Guelleh vient de terminer un mois de déplacements dans les 5 régions du pays, entre Dikhil et Arta, en passant par Ali Sabieh ou Obock.