Coronavirus: la Cnuced propose un plan de soutien de 2500 milliards de dollars pour le Sud

Une file d'attente de voitures au poste frontière de Maseru Bridge entre le Lesotho et l'Afrique du Sud, le 24 mars 2020, alors que les résidents cherchent à s'approvisionner en produits essentiels avant la fermeture des frontières. Molise Molise / AFP

Texte par : RFI Suivre

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres estimait, la semaine dernière, à environ 3 000 milliards de dollars, les besoins des pays du Sud pour affronter la pandémie. Les économistes de l'ONU et plus particulièrement de la Conférence pour le commerce et le développement (Cnuced) ont peaufiné les calculs.