Coronavirus en Côte d’Ivoire: l’opposition unie pour réclamer plus de mesures

Opération de désinfection en raison du coronavirus au marché de Port-Bouët, Côte d'Ivoire, le 30 mars 2020. REUTERS/Thierry Gouegnon

En plein état d’urgence, la Côte d’Ivoire accélère ses mesures de confinement face au coronavirus. Si les partis d’opposition les soutiennent, ils les trouvent insuffisantes et demandent également le gel des activités de services publics et politiques. Notamment la suspension des opérations d’obtention de la carte d’identité nationale et de la réforme du code électoral ainsi que la libération de prisonniers politiques.