Coronavirus: l'Afrique face à la pandémie mardi 31 mars

L’Afrique comptait ce mardi 31 mars 5 287 cas confirmés de coronavirus. Le Covid-19 a déjà coûté la vie à 172 personnes sur le continent, selon le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l’Union africaine. En Afrique subsaharienne, les trois pays les plus touchés sont l’Afrique du Sud, le Burkina et la Côte d’Ivoire.

Publicité Lire la suite

Deux infirmières tuées par la police en Afrique du Sud

Deux infirmières sont mortes par balles lorsque la police a ouvert le feu ce mardi devant un hôpital de Welkom, à 160 km au nord-est de Bloemfontein, selon leur syndicat (National Education, Health and Allied Workers' Union). Des échauffourées ont éclaté quand la police a tenté de disperser des infirmières qui protestaient contre la décision de l’hôpital de ne plus assurer leur transport entre leur lieu de travail et leur domicile. Des images vidéo diffusées sur les réseaux sociaux par Michael Sun, un conseiller municipal de la ville de Johannesburg, montrent des policiers faisant usage de leurs armes à feu.

► A lire aussi : L'état du monde face à la pandémie de coronavirus le mardi 31 mars

Toujours en Afrique du Sud, où la population est désormais confinée, le président Cyril Ramaphosa annonce le déploiement d’agents de santé pour repérer les personnes atteintes du virus. Environ 10 000 agents feront donc du porte à porte dans l’espoir de minimiser la propagation du Covid-19. Le gouvernement craint notamment l’arrivé du coronavirus dans les townships, des bidonvilles où la densité de la population est importante. Deux cas ont été confirmés lundi dans les townships de Khayelitsha et d’Alexandra, au Cap et à Johannesburg, respectivement. Lors de son intervention télévisée, le chef de l’Etat a exhorté ses concitoyens à prendre la menace au sérieux.

Écoles fermées au Bénin

Même si le président Patrice Talon estime que son pays n'a pas les moyens de confiner la population à domicile, il a malgré tout décidé d'isoler 12 villes, dont Cotonou et Porto Novo. Les écoles et restaurants y seront fermées. Un centre dédié aux malades du Covid-19 a été mis en place. L’Ordre des médecins béninois s’en réjouit, bien qu’il s'inquiète du manque de moyens de protection pour le personnel soignant. « Il manque de tout pratiquement, déplore le docteur Francis Dossou, président de l’Ordre. On n’a pas suffisamment de tests pour dépister ceux qui seraient porteurs. »

Un garçon confiné tué sur son balcon au Kenya

La police kényane enquête sur la mort par balles lundi d’un garçon de 13 ans qui se trouvait sur son balcon dans un quartier populaire de Nairobi. Selon des voisins, des policiers avaient ouvert le feu pour forcer les habitants de Mathere à rentrer chez eux à l’heure du couvre-feu. L’adolescent, blessé à l’estomac, a été amené à l’hôpital où il est décédé. Dans un communiqué, l’inspectrice générale de la police, Hillary Mutyamba, parle d’une « balle perdue ».

Confinement généralisé en Ouganda

Lors de la sixième intervention télévisée depuis le début de la crise sanitaire, le président Yoweri Museveni a annoncé lundi un confinement de deux semaines. Le chef de l’État a justifié ces mesures en raison du manque de discipline de la population, qui avait été appelée à limiter volontairement ses mouvements. Il a critiqué le comportement des habitants des grandes villes qui se réfugient dans les campagnes. « Ils croient fuir le danger, mais tout ce qu’ils font, c’est apporter la mort aux habitants des villages », a déclaré Yoweri Museveni.

Dépistage au Cameroun

La ministre de la Santé annonce une campagne de dépistage dans la ville de Douala. Des équipes feront du porte à porte du jeudi 2 avril au lundi suivant. Cette opération pourrait être étendue à d’autres régions en fonction de l’évolution de la situation. Par ailleurs, les autorités sanitaires mettent en garde la population contre de la chloroquine de contrefaçon. Des tests sur deux échantillons ont montré qu’elles ne contenaient aucun principe actif.

Un premier cas en Sierra Leone

Le président Julius Maada Bio confirme ce mardi un premier cas de Covid-19 en Sierra Leone. Il s’agit d’un homme de 37 ans, a-t-il précisé dans une allocution télévisée. Il n’a pas cependant annoncé l’entrée en vigueur de mesures particulières, hormis la mise en quarantaine pendant 14 jours des voyageurs arrivant de l’étranger.

Le Botswana entre dans la danse

Le Botswana, où aucun cas n’avait été confirmé jusqu’à maintenant, signale ses trois premières contagions En vertu de l’état d’urgence, qui entrera en vigueur ce mercredi, les prix des aliments et produits pharmaceutiques sont gelés. Le président Mokgweetsi Masisi, autoconfiné depuis le 22 mars après un séjour en Namibie, a fait connaître son intention de prolonger l’état de l’urgence à l’issue de la période fixée par la Constitution, ce qui l’obligera à demander l’aval du Parlement en mai.

Le Burundi mis en garde par Human Rights Watch

Le Burundi, qui n’a signalé aucun cas jusqu’à maintenant, contrairement aux pays voisins, risque de mettre la population en danger en limitant la diffusion d’informations sur la pandémie, affirme Human Rights Watch. Le porte-parole du président Pierre Nkurunziza a récemment expliqué l’absence du virus au Burundi parce que « c’est un pays qui a donné à Dieu la première place ». Les défenseurs des droits humains soutiennent que de telles affirmations ne devraient pas servir à « empêcher les gens de s’exprimer sur des cas suspectés et la potentielle propagation du virus ».

Les membres du gouvernement soudanais mettent à la main à la poche

Les membres du Conseil souverain, le gouvernement soudanais, ont décidé de verser la moitié de leurs salaires ce mois-ci pour renflouer un fonds destiné à la lutte contre le coronavirus. Les militaires, quant à eux, vont donner une journée de salaire. Par ailleurs, le Covid-19 a coûté la vie à deux médecins soudanais en Grande-Bretagne, les docteurs Amged El Hawrani et Adil el Tayar, âgés respectivement de 55 et 63 ans.

En Tunisie, une initiative pour rassembler les initiatives

Une plateforme numérique, Ma3ak, a été lancée pour rassembler les initiatives visant à aider les plus démunis. Elle met en relation des volontaires et des personnes qui ont besoin d’aide. Développée par le ministère de la Santé et l’opérateur téléphonique Orange, elle permet également de dispenser des informations et conseils. Le Covid-19 a déjà emporté 10 personnes en Tunisie.

Les Jeux méditerranéens reportés

Les Jeux méditerranéens, qui devaient avoir lieu à Oran (Algérie) en juin 2021, ont été décalés à 2022, selon le ministre de la Jeunesse et des Sports. Par ailleurs, le président Tebboune a rendu hommage à un chirurgien qui était en première ligne pour lutter contre le Covid-19, le docteur Ahmad Mahdi, un médecin de l’hôpital Frantz Fanon à Blida. La pandémie a déjà coûté la vie à 35 personnes en Algérie, selon le ministère de la Santé.

NewsletterAvec la Newsletter Quotidienne, retrouvez les infos à la une directement dans votre boite mail S'abonner