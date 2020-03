Coronavirus: en RDC, le personnel médical, en manque de matériel, s’inquiète

L'hôpital Panzi à Bukavu, dans le Sud-Kivu (illustration). Alain WANDIMOYI / AFP

Texte par : RFI Suivre

Confinement ou pas ? Les Kinois sont toujours dans l'incertitude. La semaine dernière, le gouverneur de la capitale de la RDC avait annoncé un confinement total par intermittence, avant de retirer sa mesure. Il faut dire que l'annonce avait provoqué une levée de boucliers: opposants et militants dénonçaient les couacs de communication et le manque de vision dans la stratégie à adopter. Et cela alors qu'en province, on s'inquiète d'une propagation. Il y a déjà deux cas confirmés à Bukavu. Tandis que les premiers plans de contingence se mettent en place, les personnels de santé réclament plus de moyens.