Cameroun: Educlick, une plateforme pour compenser la fermeture des écoles

Les écoles sont fermées au Cameroun. Pour y pallier, une plateforme a été mise en place pour réaliser le travail à la maison. AFP

Depuis le 18 mars, les établissements primaires, secondaires et universitaires sont fermés au Cameroun à cause du coronavirus. La plateforme d'apprentissage numérique Educlick met à disposition des élèves du primaire et du secondaire des cours gratuits du programme scolaire ainsi que des exercices payants.