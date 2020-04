En RDC, les uniformes seront contrôlés pour éviter les troubles

En république démocratique du Congo, certaines organisations liées à des partis politiques font usage des effets de la police ou de l'armée, bérets, ceinturons ou bottes militaires. ALEXIS HUGUET / AFP

Texte par : RFI Suivre

Le gouvernement de Kinshasa décide de mettre de l'ordre dans l'accès aux uniformes de la police et de l'armée. Une décision annoncée ce mardi soir 31 mars pour mettre un terme à la confusion qui peut exister aujourd'hui entre les forces de défense et les vigiles et autres gardiens. Une confusion qui s'est encore révélée ces derniers jours lors de heurts mortels.