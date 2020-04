Afrique du sud: le difficile confinement des townships au Cap et à Johannesburg

Une habitante du township d'Alexandra montre un justificatif à un élément des forces de défense nationale. Le 28 mars 2020. REUTERS/Siphiwe Sibeko

Le coronavirus s’installe encore un peu plus en Afrique du Sud avec 1 353 cas positifs confirmés et 5 morts. Le virus atteint désormais les townships, ces bidonvilles en banlieue des métropoles issus du régime de l’apartheid. Des cas positifs ont été recensés dans au moins deux d’entre eux: Khayelitsha dans la banlieue de la ville du Cap et le township d’Alexandra à Johannesburg. Deux quartiers réputés pour leur pauvreté, la criminalité qui y règne, et surtout pour l’étroitesse des habitations, la plupart étant des cabanes faites de tôle. Le confinement est donc extrêmement compliqué à respecter et l’inquiétude grandit