Congo: à Brazzaville, le confinement en vigueur est loin d’être suivi

Les étals au marché Poto-Poto de Brazzaville. (Illustration). AFP PHOTO/JUNIOR D.KANNAH

Au Congo-Brazzaville, où les autorités affirment avoir enregistré 22 cas confirmés de Covid-19 dont deux guéris et deux décès, les mesures de couvre-feu et de confinement sont entrées en vigueur dans la nuit du mardi 31 mars. Mais, les habitants de Brazzaville semblaient plus être dans la rue mercredi que dans leurs domiciles.