Coronavirus au Sénégal: une aide alimentaire d’urgence pour les plus démunis

Au Sénégal, le dernier bilan annoncé ce jeudi matin par le ministère de la Santé, un mois tout juste après l’annonce du premier cas de coronavirus dans le pays, fait état de 195 cas positifs, dont 55 guéris, un décès, un évacué et 138 sous traitement. Dans ce contexte, les autorités se préparent à apporter une aide alimentaire d’urgence à des millions de Sénégalais.

Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac

« 5 000 tonnes de riz brisé non parfumé, 500 tonnes de sucre, 10 000 litres d’huile, 1 000 tonnes de pâtes –vermicelles ou macaroni- et du savon », c’est la commande ouverte en procédure d’urgence par le gouvernement sénégalais. La date limite de dépôt des offres est fixée à vendredi, 15h. Ces denrées seront acquises par le commissariat à la sécurité alimentaire pour assister « un million de ménages vulnérables aux effets socio-économiques du Covid-19 », indique l’avis publié dans la presse.

Cela représente huit millions de Sénégalais, soit la moitié de la population du pays. Seront concernés principalement les ménages en situation de vulnérabilité déjà enregistrés et ceux, « sans revenus fixes et réguliers », qui seront recensés et sélectionnés sous la supervision de l’administration territoriale, qu’il s’agisse des gouverneurs, des préfets, et des sous-préfets.

Le président Macky Sall, lors de son discours à la nation le 23 mars dernier, avait annoncé la création d’un fonds de riposte de 1 000 milliards de francs CFA, environ 1,5 milliard d’euros, alimenté par l’État, et « toutes les bonnes volontés ». Sur cette enveloppe, 69 milliards de FCFA -l’équivalent de 105 millions d’euros- sont dédiés à l’aide alimentaire d’urgence.

