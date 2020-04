Togo: la société civile irritée par les félicitations adressées au président Gnassingbé

Nous sommes conscients que la realpolitik et la diplomatie des États ont prévalu en la matière, mais après avoir annoncé que l’Union européenne n’allait pas envoyer une mission d’observation au Togo, parce que les conditions n’étaient pas réunies pour une élection intègre et transparente, après donc avoir annoncé cela, finir par présenter ses félicitations, avouez qu’il y a de quoi s’interroger. C’est pour cela que la société civile togolaise rappelle qu’au Togo, malheureusement, les élections permettent surtout au pouvoir en place de perdurer et que l’alternance démocratique politique n’a jamais vu le jour. Les félicitations présentées par l’Allemagne, la France et l’Union européenne nous paraissent donc superflues. Nous prenons acte tout de même. Et nous, nous allons continuer à œuvrer que pour l’alternance démocratique devienne une réalité et que nous puissions aussi voir s’installer une vraie démocratie et faire en sorte également que des élections transparentes, acceptées par tous, puissent voir le jour au Togo.