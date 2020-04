Témoignage

Afrique du Sud: la vie d’une famille confinée à Soweto

Vue du township de Soweto, Afrique du Sud. RFI/Paulina Zidi

Texte par : RFI Suivre

En Afrique du Sud, l’inquiétude grandit. Le coronavirus a récemment gagné les « townships » et menace de se propager à très grande échelle. En ces lieux, le confinement est souvent à la limite du possible, car ces quartiers sont en marge des villes, souvent pauvres et surpeuplés.