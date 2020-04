RDC: appel à réduire le train de vie des institutions pour financer la réponse au coronavirus

L'Assemblée nationale congolaise, le 19 août 2019 au palais du Peuple à Kinshasa. JUNIOR D.KANNAH / AFP

Plusieurs personnalités, toutes tendances confondues, ont d'ores et déjà annoncé qu'elles renonçaient à tout ou à une partie de leurs émoluments : députés, sénateurs, conseillers du président... Des initiatives individuelles alors que la pression sur le gouvernement et la présidence est de plus en plus forte et que l’annonce de nouvelles mesures se fait toujours attendre.