Coronavirus: l'Afrique face à la pandémie samedi 4 avril

Un agent de santé pratique un test de porte-à-porte pour tenter de contenir l'épidémie de Covid-19, dans le village d'Umlazi près de Durban en Afrique du Sud, le 4 avril 2020. REUTERS/Rogan Ward

Texte par : RFI Suivre

L'Afrique comptait ce jour 8 018 cas confirmés, 50 pays sont touchés. Le Covid-19 a déjà coûté la vie à 339 personnes selon le bilan à 14h TU du Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l'Union africaine. 652 personnes ont guéri. Les trois États les plus touchés en termes de cas de coronavirus sont l'Afrique du Sud (1 505), l'Algérie (1 171) et l'Égypte (985).