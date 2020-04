Bénin: Thomas Boni Yayi claque la porte de son parti

L'ex-président béninois, Thomas Yayi Boni, lors de son arrivée à l'aéroport de Cotonou, Bénin, le 20 novembre 2019. RFI/Jean-Luc Aplogan

Texte par : Jean-Luc Aplogan

L’ancien président et principal opposant béninois Boni Yayi a annoncé dimanche via sa page Facebook quitter son parti politique, la Force cauris pour un Bénin émergent. Un retrait qui intervient à quelques semaines des élections municipales prévues pour le 17 mai et pour lesquelles la Commission électorale nationale autonome a validé cinq listes de partis.