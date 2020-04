Mali: négociations en cours pour obtenir la libération de l'opposant Soumaïla Cissé

Soumaïla Cissé en 2013 (image d'illustration). RFI/Pierre René-Worms

L'Union pour la République et le développement (URD), principal parti de l'opposition malienne, a fait, samedi 4 avril, à Bamako, le point sur l'enlèvement de son leader Soumaïla Cissé et d'une douzaine de ses compagnons et collaborateurs enlevés la semaine dernière, le 25 mars, dans la région de Tombouctou alors qu'ils étaient en campagne pour les législatives. Toutes les personnes enlevées par les présumés jihadistes ont été libérées, sauf Soumaïla Cissé lui-même. Les négociations sont en cours pour obtenir la libération de l'opposant.