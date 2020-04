Coronavirus: la gratuité des loyers au Gabon difficile à mettre en place

Le Gabon vit sous confinement partiel et un couvre-feu la nuit avec la crainte d'une montée du coronavirus. Pour soulager les populations précaires, le président Ali Bongo a annoncé plusieurs mesures exceptionnelles vendredi 3 avril, dont la gratuité du loyer. Cette mesure semble difficile à mettre en place alors que les propriétaires y sont hostiles

Avec notre correspondant à Libreville, Yves Laurent Goma

Au rond-point du PK-12, des pères et mères de famille s’entassent dans des pick-up pour regagner leur domicile situé dans les faubourgs de la capitale. Tous trouvent irréaliste la gratuité du loyer annoncée par le président Ali Bongo : « On ne veut pas avoir de problèmes avec nos bailleurs. C’est mieux de payer le loyer » explique un premier locataire. « On ne va pas payer. Pourquoi on va payer ? » ajoute une autre locataire tandis qu’un dernier conclut : « On n’a pas construit. On est obligés de payer ».

Des propriétaires inflexibles

De leur côté, les propriétaires des maisons sont dubitatifs. « Moi, j’aurais souhaité qu’il fasse un peu le recensement de tous ces bailleurs avant de prendre cette décision » exprime l’un d’entre eux, alors qu’un autre assure, « Tant que l’État ne m’a pas remis de l’argent, je dis au locataire de continuer à payer ». « J’ai payé mes briques, j’ai payé mon ciment, mon sable pour monter cette maison. Si le locataire ne paie pas, il va dehors ! », s’énerve une propriétaire.

Les locataires, qui ont exulté après avoir écouté le président de la République, déchantent : « C’est bien beau que le président ait parlé, mais est-ce que tous les propriétaires vont accepter ça. Le propriétaire m’a dit que c’est sa maison et il va faire seul ».

Dans sa déclaration, Ali Bongo a annoncé qu’un fonds d’aide de 2,5 milliards de francs CFA sera mis en place pour compenser les pertes des petits propriétaires. Mais attention, il a précisé que seules les personnes sans revenus ne payeront pas le loyer. Une liste des bénéficiaires sera publiée par le gouvernement.

