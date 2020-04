Coronavirus: le Nigeria demande 6,9 milliards de dollars aux bailleurs de fonds

Lagos au Nigeria, est la ville la plus grande d'Afrique avec près de 14 millions d'habitants intra-muros et 22 millions dans l'agglomération. AFP/Pius Utomi Ekpei

Le Nigeria sollicite le Fonds monétaire international (FMI), la Banque mondiale et la Banque africaine de développement (BAD) et leur demande 6,9 milliards de dollars. L'argent est destiné à financer les effets de la pandémie de coronavirus et de la chute des cours du brut. Le Nigeria, premier pays pétrolier d'Afrique, est aussi le plus peuplé. L'argent servira aussi à alimenter un fonds de 1,3 milliard de dollars destiné à améliorer le système de santé.