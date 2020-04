Coronavirus: les commémorations du génocide au Rwanda sous confinement

Coup d’envoi ce mardi 7 avril, des commémorations du 26e anniversaire du génocide des Tutsis au Rwanda. Des commémorations un peu particulières cette année puisqu’elles se dérouleront sous confinement. La plupart des évènements qui ont habituellement lieu dans tous les districts sont donc annulés et les Rwandais sont invités à se recueillir chez eux.

Il n’y aura pas de commémorations collectives. Seule une petite délégation se rendra au mémorial de Gisozi, à Kigali, où le président Paul Kagame devrait faire un discours ce mardi. Ce sera une courte cérémonie retransmise à la radio et à la télévision. Les médias seront particulièrement mis à contribution cette année.

« Les personnes qui sont à domicile pourront, tout au long de la journée, suivre différentes émissions qui permettront d’aborder tous les sujets que les rescapés et les Rwandais, en général, souhaitent voir abordés durant cette période », a souligné Jean-Damascène Bizimana, secrétaire général de la Commission nationale de lutte contre le génocide.

Ces émissions devraient se poursuivre toute la semaine. Egide Nkuranga, vice-président de l’Association de rescapés Ibuka, a perdu presque toute sa famille dans ces massacres. Il en profitera pour engager un dialogue avec ses enfants.

« On va s’asseoir, on va discuter… Je vais essayer de poser quelques questions à mes enfants. Je vais aussi répondre à leurs questions. Mais le problème de commémorer en famille c’est que, si on ne fait pas attention, on peut avoir des problèmes de santé mentale. C’est risqué », précise-t-il.

En cas de problème, le gouvernement a mis en place un numéro d’urgence dédié, le 112, tandis que des agents de santé, formés pour prendre en charge les personnes souffrant de stress post-traumatique, sont présents dans les différents secteurs du pays.

