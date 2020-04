RDC: Vital Kamerhe en détention provisoire après plus de 6 heures d'audition

Vital Kamerhe, le directeur de cabinet de Félix Tshisekedi a été placé sous mandat d'arrêt provisoire ce mercredi 8 avril dans la soirée, et transféré à la prison de Makala. Il était entendu sur la gestion des fonds alloués au programme d’urgence du président congolais.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Pascal Mulegwa

Costume bleu, cravate de même couleur, cache-nez, Vital Kamerhe a répondu à l'invitation avec le statut de « renseignant ». A 13h, il franchit la grille du parquet avec deux de ses avocats après être sorti d'une foule compacte de ses partisans. Pendant six heures, le chef du cabinet présidentiel a été entendu sur son rôle dans la gestion et l'exécution du programme dit « des 100 jours » lancé par le président Félix Tshisekedi.



Des ONG, mais aussi la société civile dénoncent des attributions de marchés publics de gré à gré par la présidence. Certaines organisations comme l'ODEP ou le Collectif AMKA, soupçonnent même des détournements de fonds. Si Vital Kamerhe a été auditionné, c'est parce qu'il est « non seulement l'ordonnateur des dépenses de la présidence, mais aussi, parce que jusqu'en septembre 2019, c'est lui qui contrôlait d'une main de fer les finances de ce programme », explique-t- on du côté du parquet, tout comme dans les rangs du camp de son allié, Félix Tshisekedi.

« Tout au long de l'audition, il n'a pas fourni des preuves suffisantes et n'a pas convaincu les auditeurs », a déclaré à RFI une source judiciaire.

En attendant la conclusion des enquêtes, l'inquiétude a gagné les rangs de son parti l'UNC qui dénonce depuis plusieurs jours une campagne de diabolisation et d’« acharnement » contre son leader, censé être le dauphin de Félix Tshisekedi pour la présidentielle de 2023, selon un accord entre novembre 2018 à Nairobi.



La présence de Kamerhe au parquet, ce mercredi, a donné lieu à des rassemblements de plusieurs centaines de partisans, cadres du parti, députés, mais aussi nombre de membres des cabinets ministériels, sous l'œil de la police. Celle-ci n'est intervenue qu'environ quatre heures après le début des auditions, pour disperser les attroupements à coup de gaz lacrymogènes. Les autorités avaient interdit tout attroupement de plus de 20 personnes en cette période de pandémie de coronavirus.

