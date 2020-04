Le Burkinabè Smarty rappe pour la lutte contre le coronavirus

Au Burkina Faso, les artistes se lancent également dans la sensibilisation des populations contre le coronavirus. Parmi ces artistes, le célèbre rappeur Smarty, lauréat du prix découverte RFI 2013, avec le titre Monsieur Corona.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Ouagadougou, Yaya Boudani

Selon le rappeur Smarty, le nombre de victimes, et les dégâts collatéraux du au Covid-19 montrent bien qu’aucun pays n’est assez bien préparé pour faire à cette maladie. D’où l’appel aux respects des mesures de prévention avec son morceau sorti le 24 mars.

Gestes barrières et lutte contre les rumeurs

Monsieur Corona est une chanson de sensibilisation, soutenue par l’Unicef, l’agence des Nations unies pour l’enfance, dans la lutte contre le coronavirus à travers le continent. Pour le rappeur cette sensibilisation est importante car les États n'ont pas su prévenir le risque : « Ce n’était pas encore aux États-Unis, ce n’était pas encore en Afrique… Donc, du coup, on se disait que, tant que c’est loin de nous, il n’y a pas de problème. Personne n’avait calculé que cela allait venir à cette vitesse-là. Donc, dire que les États étaient préparés, non ».

►À lire aussi : RFI Musique - En Afrique, les musiciens au front contre le Covid-19

Dans cette chanson, le rappeur burkinabè s’attaque avant tout aux préjugés et aux fausses informations véhiculée au Burkina Faso ou ailleurs en Afrique sur le coronavirus. « On a entendu beaucoup de choses ici. Les gens disent que le virus ne résiste pas au soleil et que c’est un virus qui s’attaque uniquement aux Européens, énumère-t-il. Donc il était essentiel, à travers cette chanson-là, de dire que non, tout le monde peut être touché du coronavirus, tout le monde peut mourir de cette maladie-là ».

NewsletterAvec la Newsletter Quotidienne, retrouvez les infos à la une directement dans votre boite mail S'abonner