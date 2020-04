Coronavirus: le Gabon cherche à normaliser les masques fabriqués dans le pays

Au Gabon, le coronavirus continue à se propager dans le pays. Le pays compte désormais 34 cas dont un décès et une guérison. Après le rappel des agents de santé à la retraite, le Gabon pense fabriquer localement des masques pour protéger la population. Un comité réfléchi sur les normes pour éviter les dérapages.

Avec notre correspondant à Libreville, Yves Laurent Goma

Dans une salle de réunion au centre-ville, un petit groupe d’experts met la dernière touche au document final qui consignera les normes de fabrication des masques made in Gabon. Le docteur Cyrille Mouyopa supervise ce comité technique : « Il y a les masques que tous les Gabonais peuvent utiliser pour sortir de chez soi ou pour aller au marché. Donc, c’est ce type de masques-là dont nous allons essayer d’encadrer la fabrication. »

Dans la salle, Brigitte Nsie Nami, patronne d’un atelier de création, a lancé il y a quelques jours des masques en toile de pagne qui se vendent comme des bouts de pain. « On a utilisé du coton, du polyester avec à l’intérieur du molleton et de la popeline qui sont a priori les matières les plus recommandés pour filtrer et faire un effet barrière de propagation du virus. », nous explique l'entrepreneuse.

Pas de prix défini

Si les normes des bons masques sont quasiment arrêtées, Abdu Razzaq Guy Kambogo, Directeur général de l’agence nationale de la normalisation n’a aucune idée du prix du futur masque gabonais, tout en précisant « l’idéal pour nous serait que ce masque soit fabriqué et redistribué à un cout très accessibles pour tout le monde ». Pour éviter un confinement total, plusieurs Gabonais plaident pour la gratuité de ces masques.

