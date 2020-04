La France et le génocide rwandais: l'ONG Survie s'inquiète du point d'étape de l'enquête

Audio 01:03

(illustration) Des photos de victimes données par les survivants du génocide sont exposés au Mémorial. ©REUTERS/Baz Ratner

Texte par : RFI Suivre

En France, il y a un peu plus d’un an, Emmanuel Macron créait une commission d’historiens chargé de faire la lumière sur le rôle de la France au Rwanda durant le génocide de 1994. Cette commission, qui rendra son rapport final dans un an, en avril 2021, vient de publier un rapport intermédiaire. Une note qui suscite déjà l’inquiétude de l’association Survie.