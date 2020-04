Algérie: pourquoi le taux de mortalité lié au coronavirus est-il si important?

Un employé municipal algérien désinfecte une rue du quartier de Bab el-Oued à Alger, le 9 avril 2020. RYAD KRAMDI / AFP

Texte par : RFI Suivre

Ce vendredi 10 avril, les autorités algériennes ont annoncé 256 morts pour quelques 1761 cas confirmés de Covid-19. L’Algérie affiche le taux de mortalité de malades le plus élevé sur le continent africain, loin devant l’Afrique du sud et l’Egypte qui sont les trois pays les plus touchés en Afrique.