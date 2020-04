Témoignages

Soudan: les familles des victimes du 3 juin 2019 réclament justice

Les rues de Khartoum le mardi 4 juin 2019, au lendemain de la répression sanglante d'un sit-in de manifestants. REUTERS/Stringer

Dans la matinée du 3 juin 2019, des paramilitaires de l'armée soudanaise répriment brutalement le sit-in de manifestants pacifiques à Khartoum. L'opération fait plus d'une centaine de morts, des dizaines de disparus et suscite un tollé international.Un an après, les familles des victimes demandent toujours justice et doutent que les autorités soient en mesure de faire toute la lumière sur les auteurs et les responsables des violences.