Congo-Brazzaville: reprise du recensement malgré le confinement

Un vendeur de rue traverse les rails en gare de brazzaville en juin 2015 (image d'illustration). FEDERICO SCOPPA / AFP

Texte par : Loïcia Martial

Le Premier ministre congolais Clément Mouamba vient de signer un décret ordonnant la reprise du Recensement général de la population et de l’habitation (RPGH), alors que le pays est en confinement et vit sous couvre-feu depuis le 31 mars à cause du Covid-19.