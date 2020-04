Mali: le second tour des législatives maintenu le 19 avril envers et contre tout

Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé vendredi soir que le second tour des législatives est maintenu au 19 avril 2020. (Ici, le 8 février 2019, à Berlin). REUTERS/Michele Tantussi

Au Mali, dans une semaine, est prévu le second tour des élections législatives. Dimanche 19 avril, les Maliens seront de nouveau appelés aux urnes. Un second tour organisé dans les mêmes conditions que le premier alors que le pays est touché par le Covid-19 et que la situation sécuritaire ne s’est pas améliorée.