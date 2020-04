Au Maroc, en pleine pandémie, la solidarité envers les plus démunis s’organise

Vendeur ambulant à Marrakech. Flickr/david humo

Texte par : Pauline Gleize

Depuis le début de la crise du coronavirus, des milliards d'euros ont été mobilisés par les États et les institutions internationales pour tenter d'amortir le choc économique. Cependant, l'accès à ces aides reste parfois très difficile aux plus vulnérables. Aussi, face à l'urgence, le Maroc multiplie les initiatives parfois très innovantes pour venir en aide aux plus fragiles.