Coronavirus: l'Afrique du Sud interdit l’achat d’alcool et de tabac

Une vue de Pretoria en Afrique du Sud (image d'illustration). Getty Images/ Richard I'Anson

Texte par : RFI Suivre

L’Afrique du Sud est toujours le pays le plus touché de la région par le coronavirus, avec 2 173 personnes infectées et 25 morts pour l’heure. Après deux semaines et demie de confinement, les mesures adoptées sont strictes. La dernière concerne l’interdiction d’acheter de l’alcool et du tabac.