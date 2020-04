Coronavirus: l'Afrique face à la pandémie lundi 13 avril

L’Afrique comptait ce lundi 13 avril 14 525 cas confirmés de coronavirus. Le Covid-19 a déjà coûté la vie à 788 personnes sur le continent, selon le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l’Union africaine. Quatre pays ont dépassé la barre des 1 000 cas : l’Afrique du Sud, l’Algérie, l’Égypte et le Maroc.

• Guérisons

L’Afrique a dépassé les 14 500 cas officiellement recensés de coronavirus ce lundi et les 780 morts du Covid-19. Cependant un chiffre compte aussi, celui du nombre de personnes guéries. À ce jour, selon le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l’Union africaine, 2 570 personnes ont été déclarées guéries de la maladie sur le continent.

• Le Congo ouvre un centre pour les patients asymptomatiques

Le ministère de la Santé du Congo annonce que dès ce lundi, l’hôtel de la Concorde de Kintélé, qui était un site de mise en quarantaine, accueille désormais les malades du Covid-19 qui sont asymptomatiques ou peu symptomatiques. L’hôtel dispose d’une capacité de 200 lits. L’objectif est d’isoler les porteurs sains, c’est-à-dire les personnes qui sont porteuses du virus sans manifestation de symptômes, pour éviter qu’ils ne contaminent leur entourage, mais aussi de mieux surveiller les malades qui sont faiblement atteints en cas d’aggravation de leur condition.

• Des ambassadeurs de l’UA au chevet de l’Afrique

Trois hommes et une femme, déjà surnommés les « quatre fantastiques », ont été désignés envoyés spéciaux chargés de mobiliser la communauté internationale pour aider l’Afrique à surmonter les effets de la pandémie. Quatre spécialistes des questions financières, et d'aide publique, rompus aux arcanes des institutions internationales, comme le FMI, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, nommés par Cyril Ramaphosa, le président sud-africain également président en exercice de l’Union africaine. Qui sont ces envoyés spéciaux et quels seront leur rôle ? Toutes les précisions à lire ici.

• Mesures de circulation allégées au Mozambique

Les autorités ont annoncé que le port du masque était désormais obligatoire dans le pays et suite aux protestations du secteur des transports dans le pays, le gouvernement a également décidé en fin de semaine dernière la levée d’interdiction de circulations des vélos et motos-taxis à condition que le port du masque de protection couvrant le nez et la bouche soit respecté. Le FMI et la Banque mondiale devraient fournir près de 288 millions de dollars pour soutenir le pays dans sa lutte contre la maladie. À ce jour, le Mozambique compte 21 cas confirmés de coronavirus.

• 250 médecins cubains en Angola

Plus de 250 médecins cubains sont arrivés vendredi à Luanda pour aider les autorités angolaises à combattre l'épidémie de nouveau coronavirus. À leur descente d'un avion affrété par la compagnie nationale TAAG Angolan Airlines, les médecins cubains ont été accueillis par les autorités angolaises et l'ambassadrice de Cuba en Angola. Les médecins cubains seront répartis sur l'ensemble du territoire angolais. À ce jour, l'Angola, pays aux services publics de santé en piteux état, a enregistré 19 cas confirmés de Covid-19, dont deux décès. Pour lutter contre le virus, le président angolais Joao Lourenço a décrété l'état d'urgence jusqu'au 25 avril, qui limite considérablement les déplacements, les réunions et les activités publiques.

• Le port du masque est obligatoire à Abidjan

La capitale économique de Côte d’Ivoire est le principal foyer d’infection au Covid-19 dans le pays et reste confinée avec un couvre-feu entre 21h et 5h. Désormais, le port du masque y est également obligatoire. Selon un dernier bilan, 574 personnes ont été diagnostiquées positive au virus, 85 ont été guéries et cinq personnes sont mortes.

• Le nombre de malades explose à Djibouti

Avec 83 nouveaux cas en 24 heures, le pays compte désormais 298 personnes atteintes du coronavirus. Un chiffre plus élevé que les autres pays de la région, néanmoins, les autorités affirment pratiquer plus de tests que dans les voisins. Le gouvernement explique que Djibouti est dans une phase active de l’épidémie, et recherchent les personnes ayant été en contact avec des malades de l’hôpital Al Rahma, nouveau foyer d’infection découvert il y a quelques jours.

• 4 300 interpellations au Maroc en un week-end

Sur ces 4 300 personnes arrêtées ces deux derniers jours, plus de la moitié ont été placées en garde à vue pour non respect des mesures imposées contre la propagation du coronavirus.

Depuis la déclaration de l’état d’urgence sanitaire mi-mars, les autorités ont interpellé 28 701 personnes dans le royaume dont près de 15 500 ont été déférées en justice, selon un communiqué de la Sûreté nationale (DGSN).

Les contrevenants risquent jusqu’à trois mois de prison et des amendes allant jusqu’à 1 300 dirhams (environ 124 €). Le respect du confinement est particulièrement difficile dans les quartiers pauvres des grandes villes où la population manque de ressources.

• Le président du Sénégal salue l’appel du Pape à annuler la dette des pays pauvres

Lors de sa bénédiction pascale, le pape François a appelé à réduire ou annuler la dette des pays les plus pauvres alors que le monde traverse une crise économique due à la pandémie de coronavirus. Ce lundi, le président sénégalais Macky Sall salue la position du souverain pontife.

Mon appel pour l’annulation de la dette publique africaine suscite encore un écho favorable. Je salue l’appel du Pape François @Pontifex_fr qui, dans sa bénédiction pascale, invite à une réduction ou annulation de la dette qui pèse sur les budgets des pays les plus pauvres. Macky Sall (@Macky_Sall) April 12, 2020

