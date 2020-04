RDC: week-end pascal meurtrier en Ituri

Des soldats des forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) patrouillent à 60 km au sud-ouest de Bunia, dans la région de l'Ituri. (photo d'illustration) REUTERS

Texte par : Kamanda Wa Kamanda

Des affrontements ont été signalés çà et là entre l’armée régulière et les groupes armés. Le porte-parole des FARDC parle d’une quarantaine de morts, dont quatre militaires. La société civile, elle, évoque le chiffre de plus de 130 morts parmi lesquels une dizaine de militaires.