Malversations sur le «programme des 100 jours» en RDC: des organisations avaient alerté

Un pont «saut-de-mouton» en travaux sur le Boulevard Mandela à Kinshasa faisant parti du programme des 100 jours de Félix Tshisekedi. AFP Photos/Junior Kannah

Les services de la présidence pouvaient-ils soupçonner plus tôt les malversations sur le « programme des 100 jours » ? Ce lundi, sur RFI, l’ancien coordonnateur de ce programme d’urgence expliquait qu’il ne se souvenait plus des critiques de la société civile dans les mois qui ont suivi l’annonce des 100 jours. Or, plusieurs organisations assurent avoir prévenu et même signalé les contrats concernés.