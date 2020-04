RDC: la société civile du Nord-Kivu dénonce la présence de militaires rwandais

Vue de Rutshuru, dans le Nord-Kivu. ALEX MCBRIDE / AF

Texte par : RFI Suivre

Selon la société du Nord-Kivu, des militaires rwandais mèneraient régulièrement, et depuis plus d’un an, des opérations du côté congolais de la frontière, sans être inquiétés. Cette fois, ils sont signalés dans les territoires de Rutshuru et du Nyiragongo, non loin de Goma.